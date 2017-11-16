İstanbullulara kar uyarısı!

İstanbul'da yeni haftanın başlangıcında sıcaklıklar hızla düşüş gösterecek.

Güncellenme 16 Kasım 2017 15:45

İstanbul'da yeni haftayla birlikte sıcaklıklarda düşüş yaşanması beklenirkeb, şehrin özellikle yüksek kesimlerinde kar yağışı görülebilir.

Kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı bekleniyor

İstanbul'da hava sıcaklıkları bugünden itibaren azalmaya başlıyor. İstanbul'da pazar, pazartesi ve salı günleri yağmur bekleniyor.Sıcaklıkların hızla düşeceği salı ya da çarşamba gecesi kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı görülebileceği belirtiliyor.

Meteorolojinin tahminlerine göre salı günü Bolu, Karabük'te kar yağışı görülecek. Kırklareli, Bilecik, Kütahya, Çankırı, Kastamonu'da karla karışık yağmur görülebilir.

Gece saatlerinde sıcaklıkta büyük düşüş yaşanacak

Salı ya da çarşamba gecesi İstanbul'un yüksek kesimlerinde mevsimin ilk kar yağışının görülebileceği belirtilirken, şehir merkezi açısından ise meteorolojik modeller farklı tahminlerde bulunuyor. Model verilerinin büyük bir kısmı soğuk havanın sınırda kalacağını ve bu sebepten şehir merkezinde yağmurlu bir havanın olacağını belirtiyor. Bazı modellerde ise düşük bir ihtimal de olsa şehir merkezinde karla karışık yağmur ve kar yağışının görülebileceği belirtiliyor.

İstanbul'da kuvvetli rüzgarla birlikte hafta ortası sıcaklıkların gündüz 6-7 derecelere, gece ise 2-3 derecelere kadar düşmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

​Ankara: Parçalı ve az bulutlu 18

İstanbul: Parçalı yer yer çok bulutlu 18

İzmir: Parçalı yer yer çok bulutlu 23

Adana: Parçalı az bulutlu 25

Antalya: Parçalı az bulutlu 24

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 17

Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 17

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 12

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 20