İstanbullular için kritik kar uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yaptığı açıklamaya göre, İstanbul’da hafif olarak görülen sağanak yerini kara bırakacak.

Güncellenme 18 Aralık 2018 15:11

İstanbul’da halen sağanak olarak devam eden yağışlar akşam saatlerinde kuvvetini artıracağı ve yarın ilin batısında yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji’den açıklama

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yaptığı açıklamaya göre, İstanbul’da hafif olarak görülen sağanağın yerine bu akşam saatlerinden itibaren kuvvetlenerek, yarın akşam saatlerine kadar kuzey yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtınayla metrekareye 24 saatte 30-50 kilogram yağış bırakacak.

Kar ve karla karışık yağmur etkili olan

Yağışların yarın Avrupa yakasının yüksek kesimleriyle kentin batısında yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

“Tedbirli olun” uyarısı

Kuvvetli yağışla fırtınanın meydana getirebileceği sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Öte yandan Marmara'nın batısındaki yağışların bugün akşam saatlerinden sonra Edirne, Kırklareli, Çanakkale ve Tekirdağ çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar yağışına dönmesi bekleniyor. Yarın akşam saatlerine kadar yer yer 3-8 santimetre, Tekirdağ'ın batısıyla, Çanakkale’nin doğu kesimlerinde 10-20 santimetre civarında örtü bırakması beklenen karın oluşturabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.