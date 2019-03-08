İstanbullu trenine kavuşuyor! İşte Halkalı-Gebze hattının açılacağı tarih

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan, Halkalı-Gebze YHT hattının haftaya açılacağını söyledi.

Güncellenme 08 Mart 2019 09:19

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan; Yüksek Hızlı Tren’in bu coğrafyadaki insanlara hizmet verdiğini, gelecek haftadan itibaren Marmaray'daki boğaz geçişiyle Halkalı'ya kadar hizmet verileceğini açıkladı.

“Önümüzdeki hafta Halkalı-Gebze hattı açılıyor”

Hızlı trenin, Türk halkına ve bu coğrafyanın insanına hizmet verdiğini dile getiren Bakan Turhan, Ankara-İstanbul, Konya-İstanbul hatlarının aktif olduğunu, gelecek hafta itibarıyla Halkalı-Gebze hattının da açılacağını, hava yolunun halkın yolu haline geldiğini, artık herkesin uçağa binebildiğini söyledi.

“Millet İttifakı, zillet ittifakı oldu”

Bakan Turhan; bu seçimlerin ittifak seçimlerine dönüştüğünü, kendi projeleriyle halkın önüne çıkma cesareti gösteremeyen bazı siyasi partilerin bir araya geldiğini, Cumhur İttifakı’nın 8 Ağustos 2016'da kurulduğunu, amacının milli birlik ve beraberlik olduğunu, karşı ittifakın kendisine Millet İttifakı dediğini ama zillet ittifakına dönüştüğünü, bölücülerle kol kola girdiklerini, terör örgütlerinin siyasi temsilcileriyle ittifak yaptıklarını belirtti.

“Seçim sonuçları şamar olmalı”

Çıkacak sonuçların Türkiye düşmanlarına şamar olması gerektiğine vurgu yapan Bakan Turhan, Cumhur İttifakı’nın bu nedenle yapıldığını, fitne ve fesadın nereden geleceğinin belli olmadığını, herkesin hesabının birbirine karıştığını, Türk milletinin basiretli olduğunu, vatan millet söz konusu olunca gerisinin teferruat olduğunu söyledi.