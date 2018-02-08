İstanbulkart kullananlar bu habere çok sevinecek!

İBB'nin İstanbulkart kullananlar için geliştirdiği uygulama ile artık kredi kartından yükleme yapılabilecek.

Güncellenme 08 Şubat 2018 11:42

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, şehir halkının uzun zamandır beklediği kredi kartı ile yükleme yapmaya izin verne uygulamanın beta sürümünü yayınladı.

İstanbul'da büyük bir önem sahip olan toplu taşıma araçlarına binmek için kullanılan İstranbulkart'a daha kolay yükleme yapmak için geliştirilen uygulama halka büyük bir nefes aldıracağa benziyor.

Yapılan çalışmalarla İstanbulluların yaşadığı trafik yoğunluğunu azaltmak için yeni uygulamalar geliştirilmeye devame ediliyor. Kişisel aracı olmayan ya da işe giderken trafikte kalmak istemeyen vatandaşlar İstanbulkart'la toplu ulaşımı kullanıyor. Bu kartlara ise yükleme sadece ilgili cihazlardan veya kart dolum merkezlerinden yapılabiliyor.

İnternmet sitesinden bakiye sorgulama ve bakiye yüklemesi yapılabilen kartın mobil uygulaması olmaması kullanıcıları hayli zora sokuyor. İBB ise bu duruma ele atarak mobil uygulama geliştrip Android için Google Play Store’da yayınladı.

Henüz beta sürümünde olan uygulamaya yalnızca bir İstanbulkart tanımlanabiliniyor. Ayrıca yeni uygulamada NFC özelliği de var. Bu özelliği kullanan her cihaz, artık İstanbulkart yükleme noktası olarak kullanılabilecek.