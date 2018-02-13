İstanbul'da yol kenarında kan donduran olay

Pendik'te inşaatta iki cesedin bulunmasının ardından akşam saatlerinde Aranvutköy'de 1'i kadın iki kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Güncellenme 13 Şubat 2018 23:45

Arnavutköy, Deliklikaya Mahallesi Yolu Tren rayları yanında yaklaşık 500 metre aralıklarla 1'i kadın iki kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Polis olay yerine şerit çekip incelemeye başlarken cesetler itfaiye yardımı ile bulunduğu yerden yukarı çıkarıldı.

Pendik'te iki kişinin cesedine ulaşılmıştı

Hatırlanacağı gibi öğlen saatlerinde de Pendik'te inşaat halindeki binanın asansör boşluğunda iki kişinin cansız bedenlerine ulaşılmıştı.