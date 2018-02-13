İstanbul'da yol kenarında kan donduran olay
Pendik'te inşaatta iki cesedin bulunmasının ardından akşam saatlerinde Aranvutköy'de 1'i kadın iki kişinin cansız bedenine ulaşıldı.
Arnavutköy, Deliklikaya Mahallesi Yolu Tren rayları yanında yaklaşık 500 metre aralıklarla 1'i kadın iki kişinin cansız bedenine ulaşıldı.
Polis olay yerine şerit çekip incelemeye başlarken cesetler itfaiye yardımı ile bulunduğu yerden yukarı çıkarıldı.
Pendik'te iki kişinin cesedine ulaşılmıştı
Hatırlanacağı gibi öğlen saatlerinde de Pendik'te inşaat halindeki binanın asansör boşluğunda iki kişinin cansız bedenlerine ulaşılmıştı.