İstanbul’da üç ilçede seçim sonuçları için 32 ayrı soruşturma

İstanbul’un üç ilçesi Maltepe, Kadıköy ve Ataşehir seçim sonuçlarıyla ilgili 32 ayrı soruşturma başlatıldı. İşte detaylar…

Güncellenme 02 Mayıs 2019 14:28

İstanbul’da YSK’nın yapılan itirazları gelecek hafta karara başlaması beklenirken bir son dakika gelişmesi yaşandı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturmada 100'ün üzerinde sandık kurulu başkanı ve üyesi "şüpheli" sıfatıyla ifadeye çağrıldı. İfadeye çağrılanlar arasında Maltepe İlçe Seçim Kurulu Müdürü E.K.'nın da olduğu öğrenildi.

Sandık sayımlarında ve veri girişlerinde usulsüzlük yapıldığı iddiası

Alınan bilgiye göre, yerel seçimlerde sandık sayımlarında ve veri girişlerinde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla, suç duyurularının bir kısmını AK Parti ve MHP, bir kısmını da sandık sayımlarında suç şüphesi olacak durumlar bulunduğu gerekçesiyle İlçe Seçim Kurulu Başkanlıkları yaptı.

32 ayrı soruşturma açıldı

Bu suç duyuruları üzerine Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı söz konusu iddiaları araştırmak amacıyla 32 ayrı soruşturma açtı. Soruşturmalar kapsamında savcılık, ilgili ilçe seçim kurullarından usulsüzlük yapıldığı ileri sürülen sandıklarla ilgili oy sayım tutanakları ve çalışan görevlilerin kimlik bilgilerini istedi.

100'ün üzerinde kişi "şüpheli" sıfatıyla ifadeye çağrıldı

Bilgilerin ulaşmasının ardından savcılık, bu ilçelerde görev yapan sandık kurulu başkanı ve üyeleri ile sandık sayım sonuçlarının veri girişini yapan görevlilerden oluşan 100'ün üzerinde kişiyi "şüpheli" sıfatıyla ifadeye çağırdı.

"Görevi kötüye kullanma" ve "Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun'un" ilgili maddelerince başlatılan soruşturma kapsamında, bu şüphelilerden 10'unun ifadesine başvuruldu.

Sandık sayımının nasıl yapıldığı...

Savcılığın ifade alma işlemi sırasında şüphelilere "daha önce bir seçimde görev alıp almadığı", "seçim günü görev dağılımının nasıl gerçekleştirildiği", "sandık sayımının nasıl yapıldığı", "tutanaklara attıkları imzaların kendilerine ait olup olmadığı" şeklinde sorular yönelttiği öğrenildi.

Sandık başkanı ve üyesi olma şartları araştırılacak

Öte yandan, Maltepe İlçe Seçim Kurulu'nca ilçede görevlendirilen sandık başkanı ve üyeleriyle ilgili bir gazete haberine ilişkin de resen soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Anadolu Örgütlü Kaçakçılık ve Mali Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, bu kişilerin sandık başkanı ve üyesi olma şartları taşıyıp taşımadığının araştırıldığı belirtildi.