İstanbul'da tren kazası! Yaralılar var

Halkalı-Gebze banliyö tren hattında test sürücüsü sırasında kaza meydana geldi. Kazada iki kişinin yaralandığı öğrenildi.

Güncellenme 12 Ocak 2019 10:49

İstanbul Florya'da Halkalı-Gebze banliyö tren hattında test sürücüsü sırasında kaza meydana geldi. Deneme sürüşü yapan araç ile elektrik hattını döşeyen araç, Florya'da çarpıştı. Kaza sonucu ilk belirlemelere göre 3 kişinin yaralandı.

2 kişi yaralandı

Halkalı-Sirkeci Banliyö hattı üzerinde deneme sürüşü yapan 2 bakım onarım aracı henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı Florya mevkiisinde çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 2 kişi hafif şekilde yaralanırken 1 kişinin ayağı kırıldı.

Yaralılar hastaneye sevk edildi

Kaza nedeniyle olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Trende sıkışan iki kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Kazada yaralananlar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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