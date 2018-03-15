İstanbul'da tramvay kazası! Yaralılar var

Mescid-i Selam Topkapı hattında duran bir tramvaya arkadan gelen bir tramvay çarptı.

Güncellenme 15 Mart 2018 12:40

Mescid-i Selam Topkapı tramvay hattında saat 11.30'da kaza meydana geldi. Gelen bilgilere göre, istasyonda durarak yolcu indiren tramvaya arkadan gelen başka bir tramvay çarptı. Kazada arkadan çarpan tramvayın makinistiyle birlikte bazı yolcular yaralandı.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Olay yerine gelen sağlık ekipleri ambulanslarla yaralıları hastaneye kaldırdı. Olay yerinde incelemeler devam ediyor.

Seferler normale dönecek

Kaza yapan tramvayların kaldırılmasının ardından seferlerin normale döneceği belirtildi.

Daha önce de kaza yaşandı

Dün de Topkapı-Habipler hattında sefer yapan bir tramvay Topkapı'da raydan çıkmıştı. Önceki akşam da aynı bölgede tramvay raydan çıkmıştı.

İBB konuyla ilgili açıklama yaptı

İBB yapılan açıklamada, Mescid-i Selam Topkapı Tramvay (T4 HATTI) hattında saat 11.50 sıralarında Topçular İstasyonu’nda duran trene arkadan gelen başka bir trenin çarpması sonucu kaza meydana geldiğini, kazaya itfaiye ve sağlık ekiplerinin kısa sürede müdahale ettiğini, ilk belirlemelere göre kazada makinist ve 13 yolcunun hafif yaralandığını, yaralıların hayati tehlikesinin olmadığını, Seferler, Topkapı-Şehitlik ve Bosnaçukurçeşme-Mescid-i Selam İstasyonları arasında yapıldığını, Demirkapı-Bosnaçukurçeşme istasyonları arasında İETT otobüsleri konularak yolcu taşıması yapıldığını belirtti. Ayrıca kazayla ilgili adli ve teknik soruşturma başlatıldığı da bildirildi.