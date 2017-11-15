İstanbul'da suya indirim

İstanbul Büyükşehir Belediyesi su fiyatında yüzde 5 indirim yapılacağını açıkladı.

Güncellenme 15 Kasım 2017 20:11

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, bugünkü İSKİ Genel Kurulu birleşiminde Başkan Mevlüt Uysal’ın teklifini onayladı.

Karara göre, İstanbul'daki konutlarda 1 Ocak 2018'den itibaren suyun Kademe 1 metreküp fiyatı 4,59 TL'den 4,37 TL'ye, suyun kullanım oranına göre artış gösteren Konut 2 Kademe fiyatı 6,71 TL'den 6,40 TL'ye, Kademe 3 Tarifesi ise 9,77 TL’den 9,31 TL’ye düşürüldü.

Belediye Meclisinin İSKİ Abone Hizmetleri Tarife ve Uygulama Yönetmeliğinde yaptığı değişiklikle, tüm şehit ve gazi aileleriyle engelli ve dar gelirli vatandaşların kullandıkları sutarifeleri yeniden düzenlendi. Söz konusu aboneler, yine 1 Ocak 2018'den itibaren "Kademeli Tarife'den" muaf tutularak "Konut 1" kademesinden tarifelendirilecek. Şehit ve gazi aileleriyle engelli vatandaşlar yüzde 50 indirim hakkından yararlanmaya devam edecek.