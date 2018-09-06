İstanbul'da sivil helikopter denize düştü!

İstanbul Bostancı'da bir sivil helikopter denize düştü.

Güncellenme 06 Eylül 2018 17:36

İstanbul Bostancı’da sivil bir helikopter denize düştü. Kazada 2 kişinin yaralandığı birinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

Olayla ilgili açıklama yapan, "İlimiz Maltepe ilçesi Bostancı sahilinde özel bir helikopter kazası meydana gelmiş olup iki kişi hafif yaralı olarak kurtarılmıştır. Teknik ekipler olay yerinde gerekli araştırma çalışmalarına başlamışlardır” dedi.

İstanbul'un Bostancı ilçesi açıklarında saat 17.00 sıralarında 155 polis ihbar hattına çok sayıda ihbar geldi. İhbarlarda Bostancı açıklarında Marmara Denizi'ne bir helikopterin düştüğü belirtildi.

Bölgeye çok sayıda polis ekibi karadan ve denizden gönderildi.