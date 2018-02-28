İstanbul'da korkutan manzara

İstanbul'un bazı bölgelerinde bugün yer yer etkili olan karla karışık yağmur yağışı yerini karanlık bulutlara bıraktı.

Güncellenme 28 Şubat 2018 16:44

Meteoroloji yaptığı açıklamada, bugün sabah saatlerinde İstanbul'da başlayan sağanak yağış öğleden sonra etkisini yavaş yavaş kaybedeceği belirtildi.

Şehirde akşam saatlerinde ara ara hafif karla karışık yağmur yağarken sabahın ilk saatlerinde ise hafif kar yağışının etkisini göstereceği belirtildi.

Ürkütücü manzara

İstanbul'da karla karışık yağmur yağarken hava sıcaklığının mevsim normalleri altında düştüğü hissedildi. Bu sırada şehri kaplayan kara bulutlar ise vatandaşları tedirgin etti. İstanbullular kar beklerken Kız Kulesi’nin ve boğazın üzeri kara bulutlarla kaplandığına şahit oldu. Özellikle sahil kısmında kara bulutlar etkisini gösterirken şehir adeta karanlığa büründü. Şehrin bulutlarla kaplı hali ürkütücü manzaralar ortaya çıkardı.

Meteoroloji uyarmıştı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul’da bugün sabah saatlerinden itibaren görülen kuvvetli sağanak yağış ve yağmurun öğle saatlerinden sonra etkisini kaybedeceğini, akşam saatlerinden sonra ise aralıklarla hafif karla karışık yağmur ve yarın sabah ilk saatlere kadar hafif kar yağışı görüleceğini açıklamıştı.