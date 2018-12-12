İstanbul’da kar yağışı başladı

İstanbul’un Beylikdüzü, Büyükçekmece ve Silivri ilçerinde kar yağışı başladı.

Güncellenme 12 Aralık 2018 11:55

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü daha önce İstanbul’un yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur uyarısı yapmıştı. Bugün bahsi geçen yerlerde, ilk kar yağışı Beylikdüzü, Büyükçekmece ve Silivri civarında etkili oldu.

Öte yandan Büyükçekmece’de kar yağışının etkisi ile trafikte yoğunluk yaşandı.

Silivri'nin Çayırdere ve Alipaşa mevkisinde de etkili olan kar yağışı nedeniyle sürücüler kontrollü bir şekilde ilerliyor.