Meteorolojinin dün yaptığı uyarından sonra İstanbul'un yüksek kesimlerinde bugün kar etkili olmaya başladı.

Güncellenme 26 Şubat 2018 21:32

Meteoroloji'nin yaptığı tahminlere göre yağması beklenen 2018'in ilk karı İstanbul'a düştü. Daha çok yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı gün içinde kent merkezlerinde de yağması bekleniyor. Bu kapsamda Meteoroloji İstanbul için bazı uyarılar yaptı.

İstanbul'da kar etkili olmaya başladı

İstanbul'un yüksek kesimlerinde yağmaya başlayan kar, Silivri'de sabah saatlerinde etkisini gösterdi. Daha çok yüksek kesimlerde yağarken kent merkezlerine de inmesi bekleniyor.

İstanbul için hava tahminleri

Meteoroloji yaptığı açıklamada, İstanbul’da bugün öğleden sonra aralıklı hafif sağanak yağışlı bir hava etkili olacak. Yarın yani Çarşamba günü ise sabahın ilk saatlerinden itibaren yeni bir hava dalgası etkisi altına gireceği ve gün içinde kuvvetli bir karla karışık sağanak yağışın yağacağı belirtildi. Devam eden kar yağışı ise Perşembe sabah saatlerine kadar devam ettikten sonra yerini soğuk bir havaya bırakarak terk etmesi beklendiği bildirildi.

Buzlanma tehlikesi

İstanbul'da Çarşamba, Perşembe ve Cuma geceleri ve sabah saatlerinde sıcaklığın sıfırın altına düşeceği belirtildi. Bu kapsamda buzlanma ve don olayı meydana gelebileceği ve trafik de meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

Hava sıcaklığı tahminleri

Hava sıcaklığının, mevsim normallerinin 1 ila 3 derece altında seyredeceği tahmin edilirken, akşam saatlerinden itibaren Karayel ve Poyraz'ın etkili olacağı bildirildi.

Yurt genelinde hava tahminleri

Meteoroloji dün yaptığı açıklamada; Ege, Marmara, Akdeniz'in batısı, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz, Güneydoğu Anadolu ile Kahramanmaraş, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı ile Kahramanmaraş, Hatay, Adana, Osmaniye, Erzurum, Kahramanmaraş çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Muğla civarında öğle saatlerinde kuvvetli yağışların etkili olması beklenirken, İç Anadolu'nun kuzeyinin yüksek kesimleri, Trakya, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Bayburt, Erzincan, Bingöl, Gümüşhane, Bingöl, Bitlis, Hakkari, Tunceli çevrelerinde yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.