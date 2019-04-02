İstanbul'da hangi ilçeler el değiştirdi?

31 Mart yerel seçimleri sonrası İstanbul'da hangi ilçede, hangi ittifakın adayı kazandı? İşte el değiştiren o ilçeler...

Güncellenme 02 Nisan 2019 09:46

31 Mart yerel seçimleri geride kalırken, İstanbul’un 39 ilçesi kıran kırana bir seçim yarışına tanık oldu. İstanbul’un 4 ilçesinde kazanan parti değişirken, Kadir Topbaş’ın istifası sonrası İBB Başkanlığı görevini üstlenen Mevlüt Uysal, Büyükçekmece’de CHP adayı Hasan Akgün karşısında kaybetti.

4 ilçe el değiştirdi

Silivri ve Çatalca Cumhur İttifakı'na geçerken, Küçükçekmece ve Esenyurt Millet İttifakı'na geçti. 4 ilçede 2014 yerel seçimlerine göre kazanan parti değişirken, bu ilçelerin tamamı İstanbul’un Avrupa yakasında yer aldı. Cumhur İttifakı, Silivri ve Çatalca’da gösterdikleri ortak adaylarla kazandı.

Silivri’de CHP dönemi bitti

MHP’nin Silivri adayı Volkan Yılmaz, oyların yüzde 46,86’ini alarak seçimin kazananı olurken, CHP’nin adayı Özkan Işıklar toplam oyun yüzde 43,84’ünü aldı. 2014 yerel seçimlerinde Silivri’de birinci parti olan CHP oyların yüzde 48,8’ini alırken, AK Parti yüzde 42,7 oy alarak ikinci parti olmuştu. MHP’nin o seçimde oy oranı yüzde 4,3’te kalmıştı.

MHP, üç ilçede aday çıkarmıştı

AK Parti ile Cumhur İttifakını kuran MHP, İstanbul'da 3 ilçede aday gösterdi. İstanbul'daki bu ilçeler Maltepe, Beşiktaş ve Silivri'ydi.

İstanbul’da bir ilk

31 Mart seçimlerinde AK Parti ile Cumhur İttifakı'nı kuran MHP, Silivri'yi alarak İstanbul'da ilk kez bir belediyeyi kazanmış oldu.

Çatalca da el değiştirdi

Çatalca’da AK Parti’nin adayı Mesut Üner, toplam oyların yüzde 51,58'ini alarak seçimin kazananı oldu. CHP’nin adayı Çatalca Belediye Başkanı Cem Kara ise oyların yüzde 46,29’unu alarak bu seçimde ikinci oldu.

Geçtiğimiz yerel seçimlerde Cem Kara, toplam oyların yüzde 44,5’ini alarak belediye başkanlığına seçilirken; o seçimde AK Parti’nin oy oranı yüzde 35,5, MHP’nin oy oranı ise yüzde 17 olmuştu.

Esenyurt ve Küçükçekmece’de Millet İttifakı kazandı

Millet İttifakı, Esenyurt ve Küçükçekmece’de gösterdikleri ortak adaylarla daha önce AK Partili belediye başkanlarının olduğu illerde seçimin kazananı oldu.

Esenyurt’ta Millet İttifakı’nın CHP’li adayı Kemal Deniz Bozkurt, toplam oyun yüzde 51,52’sini alarak birinci olmayı başarırken, Cumhur İttifakı’nın AK Partili adayı Azmi Ekinci yüzde 45,90 oy oranında kaldı.

2014 yerel seçimlerinde AK Parti’nin yüzde 47 oy oranıyla kazandığı ilçede CHP’nin oy oranı 34,6’ydı. Esenyurt’ta 2014 yılının üçüncü partisi ise yüzde 10,1’lik oyuyla HDP olmuştu. HDP, 31 Mart seçimlerinde Esenyurt’ta aday göstermedi.

Küçükçekmece’de durum ne?

İstanbul’da el değiştiren bir başka ilçe ise Küçükçekmece oldu. Millet İttifakı’nın CHP’li adayı Kemal Çebi, toplam oyların yüzde 50,99’unu alarak Küçükçekmece’nin yeni belediye başkanı oldu. Küçükçekmece Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı’nın AK Parti'nin adayı Temel Karadeniz ise toplam oyların yüzde 45,28’ini aldı.

Geçtiğimiz yerel seçimlerde Temel Karadeniz, toplam oyların 41,9’unu alarak belediye başkanlığını kazanmıştı. CHP’nin o seçimdeki oy oranı 39,6, MHP’nin oy oranı 8,4, HDP’nin oy oranı ise 6,8’di.

Mevlüt Uysal kaybetti

İstanbul’da el değiştiren başka bir ilçe olmazken mevcut İBB Başkanı Mevlüt Uysal, Büyükçekmece’de seçimi kaybetti. Büyükçekmece’de CHP’nin adayı Hasan Akgün toplam oyların yüzde 50,40’ını alarak belediye başkanı seçildi. Uysal’ın bu seçimdeki oy oranı ise yüzde 47,47’de kaldı.