İstanbul'da halk otobüsü devrildi, yaralılar var

E-5, Haramidere - Avcılar yolunda halk otobüsünün de karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.

Güncellenme 14 Kasım 2017 20:12

E-5, Haramidere-Avcılar yolunda halk otobüsünün de karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada yaralananların olduğu öğrenildi.

D-100 karayolu, Haramidere-Avcılar yolunda halk otobüsünün de karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Halk otobüsünün devrildiği kazada yaralananların olduğu öğrenilirken olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk gelen bilgilere göre, kazada çok sayıda yaralı var ve, yaralılardan 2'sinin durumu ağır.