İstanbul’da gözaltına alınan BAE casusları tutuklandı

BAE’ye çalıştığı iddiasıyla gözaltına alınan iki şüpheli, casusluktan tutuklandı. Şahıslar, Türkiye'deki Arap vatandaşları hakkında casusluk yaptıklarını itiraf etti.

Güncellenme 20 Nisan 2019 10:16

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) için çalıştığı iddiasıyla gözaltına alınan iki şüpheli, casusluk suçundan tutuklandı. Gözaltına alınan istihbaratçılardan birinin Cemal Kaşıkçı cinayetiyle bağlantısı araştırılıyor.

Şüphelinin Kaşıkçı öldürüldükten birkaç gün sonra Türkiye'ye geldiği ifade edildi. Yetkililerin, gözaltına alınan 2 kişiden birini hakkında sağlam deliller elde etmek için 6 ay süreyle izlediklerini ve Pazartesi günü 2 kişiyi de gözaltına aldıklarını belirtildi.

Yakalanan istihbaratçıların BAE istihbarat teşkilatı adına Türkiye'deki Arap vatandaşları hakkında casusluk yaptıklarını, sürgündeki Arap siyasetçiler ve öğrenciler hakkında istihbarat topladıklarını itiraf ettiler.

İstihbarat elemanlarının Pazartesi günü İstanbul’da yakalandıkları ifade edildi.

Mahkemeye sevk edildiler

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve BAE için casusluk faaliyeti yürüttüğü iddia edilen iki şüphelinin savcılık işlemleri tamamlandı.

Soruşturmayı yürüten savcılık, iki şüpheliyi "siyasi ve askeri casusluk" ve "uluslararası casusluk" suçlarından tutuklanmaları talebiyle hakimliğe sevk etti.

İki istihbaratçı akşam saatlerinde tutuklandı.