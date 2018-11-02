İstanbul'da geniş çaplı ByLock operasyonu

FETÖ'nün kriptolu haberleşme programı ByLock kullanan 50 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Güncellenme 02 Kasım 2018 10:10

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ’nün kriptolu haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu iddia edilen 50 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu’nun FETÖ’nün şifreli haberlerşme programı ByLock kullanıcılarına yönelik çalışmaları devam ediyor.

Harekete geçen emniyet güçleri, İstanbul merkez olmak üzere Samsun, Sakarya, Konya, Kahramanmaraş, Hatay, Trabzon, Yozgat ve Balıkesir’de eş zamanlı operasyonlar yapıldı.

50 kişiye yönelik yapılan operasyonda şu ana kadar 27 kişi gözaltına alınırken, şüphelilerin ev ve iş yerindeki adreslerinde aramalar sürüyor.

Haklarında gözaltı kararı alınan şüphelilerin arasında, öğretmen ve avukatların da olduğu tespit edildi.