İstanbul'da feci kaza! Araç ikiye bölündü

İstanbul'da sabah saatlerinde yaşanan trafik kazasında bir araç ikiye bölünürken 3 kişi de yaralandı.

Güncellenme 17 Eylül 2018 09:09

İstanbul Bayrampaşa’da sabah saatlerinde yaşanan trafik kazasından 3 kişi yaralı olarak kurtuldu. Kaza yapan otomobil ikiye bölünürken, olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

Otomobil ikiye ayrıldı

Avrupa Otoyolu’nda Topkapı istikametinde seyir halinde olan ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 34 UP 7897 plakalı otomobil, Bayrampaşa ayrımındaki refüje çarptı. Kazada, ikiye ayrılan otomobildeki 3 kişi ağır yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı

Çevredekilerin ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine intikal etti. Yaralılar sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Yol trafiğe kapatıldı

Yaşanan kaza nedeni ile Avrupa Otoyolu’nun Topkapı istikameti bir süre trafiğe kapatıldı. Belediye ekiplerinin temizlik çalışmasının ardından ulaşım normale döndü.