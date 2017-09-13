İstanbul'da dev operasyon!

İstanbul'da asayiş ekipleri 39 noktada 300 ekip ile sadece taksi ve minibüslere yönelik denetleme başlattı.

Güncellenme 13 Eylül 2017 15:00

Asayiş Şube Müdürlüğü Koordinesinde; İlçe Emniyet Müdürlükleri ile Özel Harekat, Narkotik Suçlarla Mücadele, Önleyici Hizmetler ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü personelinin katımıyla 39 noktada 300 ekip ile sadece taksi ve minibüslere yönelik denetleme başlatıldı.

Sürücüler ve bağlı bulundukları firmalar denetlenecek

Uygulamada, asayiş ve terör olaylarını önleme amaçlı ticari yolcu taşımacılığı yapan sürücüler ve bağlı bulundukları firmaların denetleneceği, taksi ve minibüs şoförlerinin gerçekleştirdikleri kural ihlalleri ve yolcuların bilinçlendirilmesinin amaçlandığı bildirildi.