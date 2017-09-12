İstanbul'da DAEŞ operasyonu: 25 kişi gözaltında

İstanbul'da terör örgütü DAEŞ'e yönelik düzenlenen operasyonda 22'si yabancı uyruklu 25 kişi gözaltına alındı.

Güncellenme 12 Eylül 2017 09:32

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, aralarında 3 üst düzey sorumlunun da bulunduğu 22'si yabancı 25 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ adına eylem talimatı veren ve planlayan 3 üst düzey sorumlunun yakalanması için çalışma başlattı.

Söz konusu soruşturma kapsamında, 2 ilçede 3 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 3 sorumlu ile birlikte 25 şüpheliyi gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.