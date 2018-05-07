İstanbul'da büyük FETÖ operasyonu! Aralarında onlar da var

İstanbul merkezli FETÖ operasyonunda aralarında polis müdürü ve eczacıların da bulunduğu 52 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Güncellenme 07 Mayıs 2018 10:40

İstanbul merkezli FETÖ soruşturmasında 25 ilde düzenlenen operasyonda çok sayıda örgüt üyesi gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında, aralarında polis müdür, eczacı, doktor ve mühendislerin de yer aldığı 52 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyon sonucu 16 kişi ise gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ’nün şifreli mesajlaşma programı ByLock kullandıkları tespit edilen ve konuşma içerikleri çözümlenen 52 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Hakkında yakalama kararı çıkarılanlar arasında, polis müdür, öğretmen, eczacı, il göç uzmanı, mühendiste bulunuyor. Toplam 52 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarılırken, şüphelileri yakalamak için İstanbul merkezli 25 ilde 84 adrese yönelik başlatılan eş zamanlı operasyonda 16 şahıs yakalandı. Diğer şahısların yakalanması için emniyet güçlerinin çalışmaları devam ediyor