İstanbul'da araç sayısı ve nüfus paralel artıyor

TÜİK'in İstanbul'da yaptığı araştırmaya göre; nüfus artıkça araç sayısının da artığını ortaya çıktı.

Güncellenme 02 Mart 2019 11:28

TÜİK tarafından açıklanan 2019 yılının Ocak ayı MKT verilerine göre; İstanbul’da, 4 milyon 184 bin 963 araç bulunduğu ortaya çıktı. 2018 yılının Ocak ayında 4 milyon 88 bin 690 araç sayısına ulaşmış İstanbul’da, yıllık araç artışı yüzde 2,3 olarak ortaya çıkıyor.

Nüfus ne kadar arttı?

Doğal ve kültürel güzellikleri, turizm ve ticaretiyle dünyanın önde gelen şehirleri arasında bulunan İstanbul’un nüfus rakamları da dikkat çekiyor. Türkiye nüfusunun yüzde 18,4'ünün ikamet ettiği İstanbul, en çok nüfusa sahip olan il konumunda. Açıklanan son resmi rakamlara göre, İstanbul’un nüfusu 2018 yılı itibarıyla 15 milyon 67 bin 724 olarak ortaya çıkıyor, bir önceki sene ise bu rakamın 15 milyon 29 bin 231 olarak gerçekleştiği görülüyor.

2017’ye göre yüzde 2,6 artış yaşandı

Hesaplamalarda ortaya çıkan rakam ise yıllık bazda İstanbul’un nüfusu 2018 yılında, 2017’ye göre yüzde 2,6 artış olduğunu gösteriyor.

Araç sayısı artıkça, nüfus da artıyor

Elde edilen sonuçlar ışığında İstanbul’un araç sayısı, nüfusuna göre yıllık bazda yakın bir seyir izliyor. Araç sayısındaki artış yıllık olarak yüzde 2.3 olurken, nüfusundaki yükseliş de yüzde 2.6 şeklinde gerçekleşiyor.