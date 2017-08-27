İstanbul'da 114 metrelik yük gemisi ortadan ikiye bölündü

İstanbul Sarıyer'de Moğolistan bayraklı "Leonardo" isimli 114 metre uzunluğundaki kuru yük gemisi ortadan ikiye bölündü.

Güncellenme 27 Ağustos 2017 14:18

Moğolistan bayraklı "Leonardo" isimli 114 metre uzunluğundaki kuru yük gemisi, tamire gideceği sırada ikiye bölündü. Gemideki 11 kişilik mürettebat Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce kurtarıldı.

İstanbul Sarıyer'de Moğolistan bayraklı "Leonardo" isimli 114 metre uzunluğundaki kuru yük gemisi ortadan ikiye bölündü.

Olay, gece saatlerinde Demirciköy açıklarında meydana geldi. Moğolistan bayraklı 114 metre uzunluğundaki kuru yük gemisi Kilyos açıklarında sürüklenmeye başladı. Gemi gecenin ilerleyen saatlerinde kırılarak ortadan ikiye ayrıldı.

Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı arama ve kurtarma römorkörleri başta olmak üzere 8 kıyı emniyet gemisi sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, geminin 11 kişilik mürettebatını kurtardı. Rumeli Feneri'nden karaya çıkarılan mürettebat, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Mürettebatın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Tamire gideceği sırada ortadan ikiye bölündüğü belirtilen geminin bir parçası demirli olduğu bölgede kalırken, diğer parçası da bağlanarak Türkeli Demir Sahası'na götürüldü.

NTV