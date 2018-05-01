İstanbul'da "1 Mayıs" nedeni ile geniş güvenlik önlemleri alındı!

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeni ile Türkiye çapında yoğun güvenlik önlemleri alındı.

Güncellenme 01 Mayıs 2018 09:56

Emniyet güçleri 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle İstanbul'daki birçok merkezde geniş güvenlik önlemleri aldı. Polis, Taksim Meydanı'nı bariyerlerle kapattı. Bu kapsamda Gezi Parkı'nda çok sayıda polis aracı hazır bekletilirken, meydana giriş çıkışlar tamamen kapatıldı.

Sürücüler alternatif güzergahlara yönlendiriliyor

Bugün İstanbul'da 1 Mayıs nedeni ile saat 05.00 itibariyle daha önce kapatılması planlanan yollar trafiğe kapatıldı. Trafik ekipleri tarafından kapatılan noktalara gelen sürücüler alternatif güzergahlara yönlendirildi.

Nereler trafiğe kapatıldı?

İşte trafiğe kapatılan yerler: Avrupa Yakasında, Tarlabaşı Bulvarı, Mete Caddesi, Gümüşsuyu Caddesi, Sıraselviler Caddesi, Halaskargazi Caddesi, Cumhuriyet Caddesi ekipler tarafından trafiğe kapatılırken Anadolu Yakasında ise, Turgut Özal Bulvarı ve bu caddeye çıkan tüm yollar, Feyzullah Caddesi. Maltepe İstasyon Caddesi ve Şehit Nedim Özpolat Sokak.

Maltepe Meydanı'nda da önlem alındı

Maltepe Meydanı bu yıl ki 1 Mayıs kutlamalarının adresi oldu. Buraya çıkan yollarda gece saatlerinde kapatıldı. Alınan önlemler kapsamında Turgut Özal Bulvarı, Feyzullah Caddesi, Maltepe İstasyon Caddesi ve Şehit Nedim Özpolat Sokak trafiğe kapatıldı. Bu yollardan geçmek isteyen sürücüler alternatif yollara gönderiliyor. Ekipler bu bölgede de yoğun güvenlik önlemleri aldı.

Türkiye genelinde geniş önlemler alındı

Türkiye genelinde, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü öncesi, polis ve jandarma birimlerince Türkiye Güven ve Huzur Denetimi gerçekleştiriliyor.

Eş zamanlı olarak dün saat 20.00'da başlayan denetimde, 36 bin 180 polis, 22 bin 157 jandarma personeli görev alıyor. Denizden ve havadan desteklenen denetime 221 dedektör köpek de katılıyor.

Taksim'de gerçekleştirilen denetimde, şüphe üzerine durdurulan araçlarda arama yapılırken, vatandaşlara da Genel Bilgi Taraması (GBT) gerçekleştirildi. Bazı araçların aramasında 1.5 yaşındaki Shadow adlı Alman kurdu görev aldı.