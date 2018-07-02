İstanbul'a "kasaba" diyen Meghan Fox Türkiye'de

Dünyaca ünlü oyuncu Meghan Fox, bir belgesel çekimi öncesi keşif için Türkiye'ye geldi.

Güncellenme 02 Temmuz 2018 13:22

Dünyaca ünlü Hollywood yıldızı Meghan Fox Türkiye'ye geldi. Bir belgesel çekimi öncesi keşif için Çanakkale'ye gelen Fox, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Öğretim Üyesi Prof. Dr. Rüstem Aslan'dan alan hakkında bilgi aldı.

Belgesel çekimi için bölgede keşif yapan Meghan Fox'un her hali görüntülendi. Ünlü oyuncu Rüstem Aslan'ı büyük bir dikkatle dinledi. Meghan Fox, daha önce de Türkiye'yi ziyaret etmiş ve kasaba açıklaması şoke etmişti.

Meghan Fox soru üzerine, "Daha fırsatım olmadı bugün yapacağım hepsini. Kapalıçarşı’ya gitmek ve camileri görmek istiyorum. Geleneksel yemeklerinizin biran önce tadına bakmak istiyorum. Hiç böyle olacağını tahmin etmemiştim. Kasaba sanıyordum İstanbul'u ama burada büyük bir şehirleşme ve endüstri var. Her yerde çok bina var böyle beklemiyordum" açıklamasında bulundu.