İstanbul'a kar geliyor!

İstanbul'da 20-23 Kasım tarihleri arasında kuvvetli soğuk hava dalgası beklenirken, uzmanlar yüksek kesimlerde kar yağışı görülebileceği konusunda uyardı.

Güncellenme 14 Kasım 2017 19:22

İstanbul için 20-23 Kasım tarihlerine dikkat çeken uzmanlar, kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı görülme olasılığına karşı uyarıda bulundu.

İstanbul için soğuk hava bekleniyor

Kasım ayının ortasına geldiğimiz şu günlerde, İstanbul'da yılın ilk kar yağışının ne zaman gerçekleşeceği merak konustu. Son simülasyonlarda, 20-23 Kasım arasında İstanbul için kuvvetli bir soğuk hava dalgası görünüyor. Bu soğuk hava dalgasının İstanbul'da yüksek kesimlerde, çok düşük ihtimal de olsa kar yağışına yol açma olasılığı bulunuyor. Uzmanlar ise şimdiden yorum yapmanın bilimsellikten uzak olacağı görüşünde.

"Kar yağma ihitmali var"

Hava tahmininde kullanılan simülasyon modellerinden GFS (The Global Forecast System) model verilerindeki kar beklentisiyle ilgili, havaninnotlari.com internet sitesinde yer alan değerlendirme dikkat çekti.

İşte model verilerindeki kar olasılığına dikkat çeken o değerlendirme:

"Son günlerde bu modellerde 20-23 Kasım gibi İstanbul için kuvvetli bir soğuk hava dalgası görünüyor. Bu soğuk hava dalgasının İstanbul'da yüksek kesimlerde, çok düşük de olsa, kar yapma ihtimali var. Tabii ki kesin bir şey söylemeyiz ancak modellerde görünen bu.

Önümüzde yaklaşık 10 gün olduğu için 'kar yağacak' demek bilimsellikten uzak olur, ancak kasım ayı içinde İstanbul'da kar ihtimali görmek de ilginç."

"Rüzgar orta kuvvette esecek"

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının ülke genelinde mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın, genellikle güney yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı yer yer çok bulutlu 15

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 18

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 21

Adana: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde gök gürültülü sağanak yağışlı 24

Antalya: Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerine kadar doğu kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 24

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 23



Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve yüksekleri karla karışık yağmurlu 13

Diyarbakır: Parçalı bulutlu 20