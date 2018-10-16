İstanbul Valisi Şahin'den taksicilere uyarılar!

İstanbul Valisi Şahin, taksicilerin ne tür davranışlar sergilemesi gerektiğini bir bir sıraladı.

Güncellenme 16 Ekim 2018 14:21

İstanbul Valisi Vasip Şahin, valiliğin resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, ticari taksilerle seyahat eden vatandaşların güvenilir hizmet almalarını sağlamalarının ve yaşanabilecek sorunları en aza indirilmesinin hedeflendiğini söyledi.

Ödeme konusunda kolaylık sağlanmalı

Vali Şahin, vatandaşlardan il sınırları içinde bazı ticari taksi şoförlerinin; kısa mesafe ya da çok uzun mesafeye yolcu almaktan kaçınılması gerektiğini, olumsuz hava koşullarında veya trafiğin yoğun olduğu saatlerde yolcu alınmaktan kaçınılması gerektiğini, ödeme konusunda (bozuk para) sorun çıkarılmaması gerektiğini belirtti.

Yüksel sesle müzik dinlenilmemeli

Araçların bakımsız veya kirli kullanılmamasına dikkati çeken Vali Şahin, araç içerisinde yüksek sesle müzik dinlenilmemesini, pazarlık usulü ile taksimetre kullanmada imtina edilmesi gerektiğini, araç içerisinde yüksek sesle müzik dinlenilmesinin doğru olmadığını, seyir halinde iken cep telefonu ile oyun oynamanın zararlı olduğunu vurguladı.

Sigara uyarısı

Araç içerisinde sigara içilmemesi gerektiğinin altını çizen Vali Şahin, alkollü iken araç kullanılmaması gerektiğini, uygunsuz tutum ve davranışlarda bulunulması gerektiğini, otobüs duraklarında, park yasağı olan yerlerde araç ya da yaya trafiğini engelleyici şekilde park ve bekleme yapılmasının uygun olmadığını ifade etti.