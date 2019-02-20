İstanbul sise teslim oldu, kazalar art arda geldi

İstanbul’daki yoğun sis ve hava muhalefeti nedeni ile deniz ulaşımında bazı seferler iptal edildi.

Güncellenme 20 Şubat 2019 09:09

İstanbul’daki yoğun sis ve hava muhalefeti nedeni ile deniz ulaşımında aksamalar yaşandı. Dün akşam itibarıyla etkili olan yoğun sis, bazı yerlere seferler iptal edildi.

Şehir hatlarındaki iptaller şöyle:

-İstinye-Çubuklu arabalı vapur seferleri

-Beykoz kalkışlı seferler

-Beşiktaş-Adalar seferleri

-Eminönü-Adalar

Bazı İDO seferleri de iptal edildi:

Yalova-Pendik / 08:00 - 08:45

Pendik-Yalova / 08:00 - 08:45

Kazalar yaşandı

Dün akşam saatleri itibarıyla megakentte etkisini gösteren sis, gece boyunca devam ederken, etkisini gösteren yoğun sis sebebi ile Baltalimanı'nda 30 dakika arayla iki kaza yaşandı.

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