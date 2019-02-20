İstanbul sise teslim oldu, kazalar art arda geldi
İstanbul’daki yoğun sis ve hava muhalefeti nedeni ile deniz ulaşımında bazı seferler iptal edildi.
İstanbul’daki yoğun sis ve hava muhalefeti nedeni ile deniz ulaşımında aksamalar yaşandı. Dün akşam itibarıyla etkili olan yoğun sis, bazı yerlere seferler iptal edildi.
Şehir hatlarındaki iptaller şöyle:
-İstinye-Çubuklu arabalı vapur seferleri
-Beykoz kalkışlı seferler
-Beşiktaş-Adalar seferleri
-Eminönü-Adalar
Bazı İDO seferleri de iptal edildi:
Yalova-Pendik / 08:00 - 08:45
Pendik-Yalova / 08:00 - 08:45
Kazalar yaşandı
Dün akşam saatleri itibarıyla megakentte etkisini gösteren sis, gece boyunca devam ederken, etkisini gösteren yoğun sis sebebi ile Baltalimanı'nda 30 dakika arayla iki kaza yaşandı.