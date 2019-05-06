İstanbul seçimleri iptal edildi! İşte seçim tarihi...
AK Parti'nin olağanüstü itirazı sonrası YSK, İstanbul seçimlerini iptal etti.
İstanbul'da seçmen yeniden sandık başına gidiyor. YSK, AK Parti'nin talebi üzerine İstanbul seçimlerini iptal etti.
Seçmenler, 23 Haziran'da sandık başına giderek İBB Başkanı'nı seçecek.
İstanbul'da seçimler yenileniyor
Konuyla ilgili açıklama yapan AK Parti YSK Temsilcisi Recep Özel, "İstanbul'da seçimler yenileniyor, hayırlı olsun" dedi.
YSK'nın İstanbul'da seçimlerin iptal kararı, 4'e karşı 7 oyla kabul edildi.
YSK, İstanbul seçim sonuçlarına yapılan itirazlarla ilgili görüşmesini karara bağladı.
Seçim 23 Haziran’da
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptaline ve yenilenmesi kararından sonra İstanbullular 23 Haziran 2019 pazar günü yeniden sandık başına gidecek.