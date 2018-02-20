İstanbul merkezli dev FETÖ operasyonu!

FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik başlatılan soruşturma kapsamında 170 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Güncellenme 20 Şubat 2018 09:45

İstanbul merkezli FETÖ operasyonunda, aralarında muvazzaf, emekli ve ihraç edilen askerlerin de bulunduğu 170 kişi hakkında gözaltı kararı alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ'nün TSK yapılanmasını çökertmeye yönelik soruşturmaları tam gaz devam ediyor.

38 ilde dev operasyon

Yapılan soruşturma kapsamında, örgüte mensup olduğu düşünülen, ankesör ve sabit hatlar üzerinden mahrem imamlarla iletişime geçen 170 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Alınan arama ve el koyma kararı sonrası İstanbul merkezli 38 ilde operasyon düzenlendi.

22 kişi yakalandı

Aralarında muvazzaf, emekli ve ihraç edilen askerlerin de yer aldığı şahısların 22'si yakalanırken, diğerlerinin yakalanması için çalışmalar başlatıldı.