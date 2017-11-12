İstanbul Maratonu'nun kazananı belli oldu!

Vodafone 39. İstanbul Maratonu'nu Etiyopya asıllı Fransız atlet, Abraham Kiprotich kazandı.

Güncellenme 12 Kasım 2017 12:37

Anadolu yakasından start alan Avrupa yakasında son bulan ve dünyada iki kıta arasında koşulan tek maraton olan organizasyon, maraton gerçekleştirildi. Erkeklerde kazanan 2 saat 11 dakikalık süresiyle ile Abraham Kiprotich kazandı. Erkeklerde Kenyalı Jacob Kendagor 2 saat 11 dakika 27 saniyelik derecesiyle maratonu ikinci, Etiyopyalı Bazu Worku da 2 saat 11 dakika 39 saniyeyle üçüncü sırada tamamladı.

Vodafone 39. İstanbul Maratonu'nda kadınlarda ise Kenyalı Ruth Chepngetich 2 saat 22 dakika 36 saniyeyle kürsünün birinci basamağına çıkma başarısı gösterdi. Kadınlarda Kenyalı Visiline Jepkesho 2 saat 22 dakika 40 saniyelik derecesiyle ikinci, Etiyopyalı Letebrhan Haylay da 2 saat 25 dakika 14 saniyeyle üçüncü sırada yer aldı.

İlginç görüntüler vardı

39. Avrasya Maratonunda halk koşusuna katılan vatandaşlar renkli görüntüler verdi. Bazı vatandaşlar köprü üzerine bağdaş kurarak kahvaltı yaptı. Öte yandan, bir sokak köpeği de maratona katılanlara eşlik edince ilginç görüntüler oluştu.

Kahvaltı yaptılar

39. Avrasya Maratonunda halk koşusunun başlamasıyla birlikte 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde ilginç görüntüler oluştu. Bazı vatandaşlar kahvaltılıklarıyla köprüye geldi.

Köprü ortasında peynir, zeytin, simit yemeye başlayan vatandaşlar ilginç görüntüler oluşturdu. Kahvaltı yapan vatandaşlar boğaz manzarasıyla çay içmenin keyfini yaşadı. Kahvaltı yapan vatandaşlar, "İlk kez katılıyoruz. Bir daha nasip olmaz diye kahvaltı yapıyoruz" dedi. Öte yandan, bazı vatandaşlar da bebekarabasındaki bebekleriyle koşuya katıldı. Kalabalığı gören bir sokak köpeği de vatandaşların peşine takıldı. Bu da ilginç görüntülerin oluşmasına neden oldu. Daha önceki yıllarda köprünün sallanması nedeniyle panik yaşanmıştı. Ancak bu sene köprüde bir sallanma olmadığı görüldü.