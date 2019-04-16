İstanbul Maltepe’deki oy sayımında sona yaklaşıldı

İstanbul Maltepe’de 967 sandığın sayıldı. 122 sandığın sayım işlemlerine ise bugün devam edilecek.

Güncellenme 16 Nisan 2019 11:07

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Maltepe ilçe seçim kurullarının tüm oy sayımlarının iptali yönündeki kararını kaldırdı. Kurul, Maltepe'de şu ana kadar yapılan sayımların geçerli olmasına karar verdi.

YSK'nın aldığı kararla birlikte Maltepe'de, 500 sandığın yeniden sayılma kararı durduruldu. Sayıma ara verildi. 967 sandığın sayıldığı Maltepe'de, 122 sandığın sayım işlemlerine bu sabah devam edilecek.

İlave sayım terminali kararı verilecek

İlave sayım terminali oluşturulmadı. Bugün ilave sayım terminali konusunda ilçe toplanıp sayıya karar verecek.

Yeni sayım kurulu oluşturma yetkisi

Maltepe İlçe Seçim Kurulu'na, yeni sayım kurulu oluşturma yetkisi de verildi. CHP, İstanbul Maltepe 1. ve 2. ilçe seçim kurullarının, bugüne kadar terminallerde yapılan tüm sayımların iptali yönündeki kararına itiraz etmişti.

Dilekçede, ilçe seçim kurullarının, yeniden sayım yapılan terminallerdeki sayımları iptal etmesi ve terminallerin kapatılması ve yenisinin kurulmaması kararının hukuken yanlış olduğu belirtilmişti.