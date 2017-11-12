İstanbul Kitap Fuarı'nda izdiham!

İstanbul Beylikdüzü'ndeki, 36. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı'nda hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor.

Güncellenme 12 Kasım 2017 13:44

Bazı araştırmalara göre internette saatlerce vakit geçiren, saatlerce televizyon izleyen Türk toplumunun kitap okumaya yalnızca 1 dakika ayırdığı yazılır çizilir.

İzdiham çıktı

Yaklaşık 10 gündür devam eden ve bugün son günü olan TÜYAP Kitap Fuarı'nda, bu araştırmaları yalanlayan fotoğraflar art arda geldi.

İstanbul'un bir diğer ucu sayılan Beylikdüzü'ndeki fuara binlerce kişi akın etti. Ajanslardan geçilen fotoğraflarda, fuar alanınna gitmek isteyen kalabalıkların üst geçitlerde izdihama neden olduğu görüldü. Fuara İstanbul'un yanı sıra bölgedeki diğer şehirlerden de gelenlerin olması ilginin boyutunu gözler önüne serdi.

Haftasonu olması nedeniyle çok sayıda kişi, fuarın düzenlendiği İstanbul'un Beylikdüzü ilçesindeki TÜYAP Kongre ve Fuar Merkezi'ne akın etti.

Üst geçitlerde mahsur kaldılar

Araç yoğunluğunun yanı sıra fuar merkezinin önünde bulunan üst geçitte izdiham yaşandı. Metrobüsle gelenlerin oluşturduğu yoğunluk kameralara yansıdı. Fuara gelenler, uzun kuyruklardan sonra fuar salonlarına girebiliyor. Fuar alanında da yoğunluk göze çarpıyor.