İstanbul için projelerini anlatan Yıldırım'dan "vergi" itirafı

Cumhur İttifakı’nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Yıldırım; projeleri gerçekleştirebilmek için daha çok vergi alınması gerektiğini söyledi.

Güncellenme 26 Mart 2019 12:58

Cumhur İttifakı’nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Binali Yıldırım; İstanbul’u yatırım yapılacak cazip şehirler arasına sokacağını, bunun insanlara sadece yemek yaparak sağlanmayacağını, dediklerini yapabilmek için buradan daha fazla vergi alınması gerektiğini söyledi.

“Benim için başarı ölçüsü olur”

Siyaset anlayışında başarının, gayrimemnunların sayısını azaltmakla orantılı olduğunu söyleyen Yıldırım, “Bize oy vermeyen gayrimemnunlar olacak tabiatıyla. İşte onların oranını ne kadar azaltırsam bu benim için başarı ölçüsü olur” dedi.

“İstanbul-İzmir arası 2 saat 50 dakika oldu”

Yıldırım; İzmir’de bunu başardığını dile getirerek, kendisine oy vermeyenlerin büyük bir kesiminin “Biz seni seviyoruz keşke CHP'den aday olsaydın” dediğini, İstanbul-İzmir arasını 2 saat 50 dakikaya düşürdüklerini, seneye bu projenin biteceğini, İzmir’e artık üç saatte gidilebileceğini söyledi.

“Hizmette siyaset olmaz”

Belediye başkanlarının siyaset yapmaması konusunda Mehmet Özhaseki ve Mansur Yavaş’la aynı fikirde olduğunu dile getiren Yıldırım; “Belediye başkanlarının birinci işi yönettikleri şehrin, oradaki insanların günlük hayatı dahil sabah erkenden akşam yatıncaya kadar her konusu ile ilgilenmek olmalı. Yerel siyasetin önemi zaten buradan gelir. Boşuna 'şehri emini' dememişler. Bir tabir var. 'Hemşerim baksana' dediğin zaman, 'Sana belediye baksın' derler. Bir belediye başkanının beşikten mezara kadar şehirde yaşayanlar için sorumluluğu var, görevi var. Vatandaşa dokunmayan, vatandaşın hayatını kolaylaştırmayan, yaşam kalitesini yükseltmeyen bir şey yoksa siyasetin bence hiçbir anlamı yok. Yani hizmette siyaset olmaz” dedi.

“İstanbulludan daha çok vergi alınmalı”

Yıldırım; bu projeleri hayata geçirebilmek için daha çok vergi alınması gerektiğini belirterek, “Daha çok vergi alındıkça ülke kalkınacak, İstanbul kalkınacak. Yani hepsi birbiriyle zincirleme reaksiyon gibi” ifadelerini kullandı.

Gelecek hedefleri ne?

Geleceği dair hedeflerini de açıklayan Yıldırım; “Gelecek 5 yıl için İstanbul'un milli gelir içindeki payını 300 milyar dolara çıkaracağız. Şu anda 232 milyar dolar. Bunun için en az 500 bin yeni istihdam oluşturacağız. Bakıyorum bazı adaylar 'Şu kadar iş bulacağım, iş vereceğim' diyor. O zaman da insanların kafalarında belediye işçi alacak, yer açacak gibi bir şey oluyor. Böyle bir şey yok. Birçok belediye zaten şu anda maaşları veremiyor ki başka işlere yatırım yapabilsin” dedi.