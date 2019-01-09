İstanbul Havalimanı inşaatında flaş gelişme!

İstanbul Havalimanı projesinin başından bu yana İGA ortaklığında yer alan Kolin İnşaat, hisselerini devretme kararı aldı.

Güncellenme 09 Ocak 2019 15:46

İlk etabı 29 Ekim 2018’de açılan İstanbul Havalimanı’nın inşasını ve 25 yıllık işletmesini üstlenen İGA Havalimanı İşletmesi AŞ'de ortaklık yapısı değişebilir. Ortaklardan biri olan Kolin İnşaatın İGA’daki hisselerinin devri için diğer firmalarla görüşme yaptığı iddia edildi.

“Projenin başından bu yana ortaklıktalar”

Türkiye'nin son dönemde ortaya koyduğu önemli mega projelerden biri olan İstanbul Havalimanı’nın başlangıcından bu yana projede yer aldıkları belirtilen açıklamada, “Bu yatırımın projenin tamamlanma aşamasına gelmesi ve işletmeye açılmasıyla birlikte yeni bir değerlendirmeye gitme kararı almıştır” dedi.

“Devir için görüşmeler devam ediyor”

Açıklamada, “Kolin İnşaat olarak farklı işlerimizde de ortaklığımızı sürdürdüğümüz İGA'daki ortaklarımızla İGA'daki hisselerimizin devri üzerine görüşmeleri sürdürdüğümüzü bildirmek isteriz” denildi.