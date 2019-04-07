İstanbul Havalimanı taşınma işlemi sona erdikten ve tam kapasite olarak faaliyete geçtikten sonra havadan görüntülendi.

Güncellenme 07 Nisan 2019 14:07

Taşınma işlemlerinin tamamlandığı İstanbul Havalimanı havadan görüntülendi.

Taşınması sonrası ilk uçuşun dün Ankara'ya yapıldığı havalimanında seferler devam ediyor.

İç ve dış hat yolcuları, kontuarlarda bilet işlemlerini yapmalarının ardından sefer saatini bekleyeceği terminallere yönlendiriliyor.

İstanbul Havalimanı'nın işletmecisi İGA da havalimanını havadan görüntüledi.

Helikopterle yapılan çekimlerde apron ve terminal bölgesini ait fotoğraflar ile video yer alıyor.