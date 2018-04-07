İstanbul Boğazı'nda facia dolu anlar

İstanbul Boğazı'nda Karadeniz - Marmara istikametinde ilerleyen Malta bayraklı bir gemi Hekimbaşı Salihefendi Yalısı'na çarptı.

Güncellenme 07 Nisan 2018 12:38

İstanbul Boğazı'nda Karadeniz - Marmara istikametinde ilerleyen Malta bayraklı 225 metre uzunluğundaki "Vitaspirit" adlı gemi, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü altında bulunan Hekimbaşı Salihefendi Yalısı'na çarptı. Yalının gemi çarptığı sırada boş olduğu, çeşitli davetler için kiralandığı öğrenildi. Yalıda büyük hasar meydana geldi.

İstanbul Boğazı ise gemi trafiğine kapatıldı

Olayın duyulmasının ardından bölgeye Kıyı Emniyeti tahlisiye botu ve römorkörleri sevk edildi. Dümeni kilitlenen kuru yük gemisi Ahırkapı'ya çekiliyor. İstanbul Boğazı ise gemi trafiğine kapatıldı.

O anlar kameralarda

Dev geminin tarihi yalıya çarpma anı boğazda bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla saniye saniye görüntülendi.

"Bu tip kazalar her denizcinin başına gelebilir"

İTÜ Denizcilik Fakültesi Öğretim Üyesi Mustafa Can, geminin 2001 yapımı, bakımlı olduğunu belirterek "Bu tip kazalar her denizcinin başına gelebilir. Baş tarafın ters akıntıya kaptırılmasıyla olabileceğini düşünüyorum. Bebek koyunu döndükten sonra yeniden dönmek istediğinde makine gücünü kaybetmiş olabilir. Gemi boş olsaydı bu kadar büyük hasar veremezdi. Batma tehlikesi olabileceğini düşünmüyorum" dedi.