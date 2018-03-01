İstanbul beyaza büründü!

Meteoroloji'nin bir süredir İstanbul'da etkisini göstereceğini söylediği kar dün gece kenti beyaza bürüdü.

Güncellenme 01 Mart 2018 09:07

Meteoroloji'nin bir süredir İstanbul'da yağacağını söylediği kar dün gece 01.00'de etkisini göstermeye başladı. Yüksek kesimlerde daha da etkili olan kar, kenti beyaza bürüdü. İBB kar alarmı verirken vatandaşlar Çamlıca Tepesi'ne koştu. Özellikle ana arterlerde kar küreme ve tuzlama araçları hazır bekletildi. Buzlanma tehlikesi olan yerlerde tuzlama çalışmaları yapıldı.

İstanbullular Çamlıca'ya akın etti

İstanbul'un en yüksek tepelerinden olan Çamlıca adeta ziyaretçi akınına uğradı. Aileler ve genç çiftler karın tadını çıkarmak için gecenin geç saatlerine kadar bembeyaz olan tepede eğlendi.

Yağış Taksim'de de etkili oldu. Daha çok yüksek kesimlerde etkili olan kar gecenin ortasına doğru tüm İstanbul'da etkili oldu. Kar yağışının etkili olduğu noktalardan biri de Taksim Meydanı'ydı.

Meteoroloji uyarmıştı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü haftalar önceden İstanbul için kar yağışı uyarısı yapmıştı

Açıklamada, İstanbul'da akşam saatlerinden yarın sabah ilk saatlere kadar hafif kar yağışı görüleceği tahmin edildiğini, bu gece ve yarın sabah saatlerinde hava sıcaklıklarının hissedilir derecede azalacağı ve sıfırın altında 2 ila 5 derecelere kadar düşmesi beklendiğinden kuvvetli buzlanma ve don olayına karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtmişti.

Ankara da beyaza büründü

Başkent Ankara'da da gün boyu yağmur etkili oldu. Yağmur gece saatlerinde yerini kar yağışlarına bıraktı. Kentin yüksek merkezlerinde daha fazla etkili olan kar, Dikmen, Keçiören, İncek gibi yüksek rakımlı semtlerde yollar beyaza büründü.

Yoğun yağış nedeni Beyaza bürünen yollar, kış lastiği olmayan araç sahiplerine zor anlar yaşattı. Ankara Büyükşehir Belediyesine bağlı kar küreme araçları yollarda hazır bekletildi.