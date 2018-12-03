İstanbul adayı Yıldırım mı? AK Parti'den açıklama

Mahir Ünal, İstanbul için Yıldırım isminin geçmesinin normal olduğunu, yanlış olanın bu ismin yıpratılmak istenmesi olduğunu söyledi.

Güncellenme 03 Aralık 2018 15:56

Mahir Ünal, Cumhur İttifakı’nın masa başı bir ittifak olmadığını, 15 Temmuz ruhunun Yenikapı bilincinin ortaya koyduğu doğal bir millet mutabakatı olduğunu, Cumhur İttifakı’nın bir seçim ittifakı olmadığını, genel başkan yardımcılarının görüşmelerinin der genel başkanlara sunulacağını, genel başkanların da seçim ittifakının nasıl olacağını kamuoyu ile paylaşacağını, gelecek iki hafta içinde bir neticeye varacaklarını söyledi.

CHP ve İyi Parti yakınlaşması

CHP ve İyi Parti görüşmeleri hakkında konuşan Ünal, İyi Parti’yi anlamakta zorlandığını, bu partinin söylemlerinde yerli milli değerlere vurgu yaptığını, PKK konusundaki duyarlılığını her fırsatta dile getirdiğini, CHP ile bu partinin birlikteliğini anlamakta zorlandığını, İyi Parti’nin bazı noktalarda tıkanma nedeninin parti tabanından gelen tepkiler olduğunu, bu durumun da İyi Parti’yi kaçınılmaz olarak kıskaca aldığını belirtti.

İstanbul için ayrı bir tanıtım mı olacak?

AK Parti'nin İstanbul adayının TBMM Başkanı Binali Yıldırım olduğu iddialarını da değerlendiren Ünal, Yıldırım’ın isminin İstanbul için geçmesinin son derece doğal olduğunu, her siyasi partinin İstanbul gibi bir şehirde en güçlü adaylarını ortaya koymak istediğini, burada yanlış olanın Yıldırım’ın isminin yıpratılmak istenmesi olduğunu, adaylığın açıklaması AK Parti yetkililerinin görüşme sonrası ortaya çıkacağını, bu içinde MKYK toplantısı yapılacağını, MKYK bu konudaki yetkilerini MYK’ya devrettiğini, MYK içinden de komisyon oluşturulduğunu, aday belirleme komisyonuna Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlık ettiğini, geldikten sonra aday belirleme komisyonunun toplanacağını, kalan 21 il ve ilçelerin belirleneceğini, İstanbul için ayrı bir tanıtım olabileceğini söyledi.