İşsizlik maaşları bu ay erken ödenecek

İşsizlik ödeneği alan vatandaşların aylıkları bu yıl bayram tatili nedeniyle bugün yatırılacak.

Güncellenme 25 Ağustos 2017 12:15

İşsizlik ödeneği alan vatandaşlara her ay yapılan ödemem bu ay bayram nedeniyle erkene çekildi. Ödemeler bugün itibariyle PTT şubelerinden alınabilecek.

Normalde her ayın son gününde ödenen işsizlik ödeneği, kısa çalışma ödeneği, ücret garanti fonu, yarım çalışma ödeneği ve iş kaybı tazminatı ödemeleri bugün itibariyle alınabilecek.

Bayram tatili nedeniyle hükümet işsiz vatandaşlara kolaylık sağlamak amacıyla işsizlik ödeneklerinin ödeme gününü bugünden başlattı. Bakanlar Kurulu Kararıyla 28-29.08.2017 tarihlerinin ve 2017 yılı Ağustos ayı ödeme günü olan 31.08.2017 tarihinin idari tatil sayılması sebebiyle ödemeler, bugünden itibaren yapılıyor.

İŞKUR'dan yapılan açıklamada konuyla ilgili, "İlgililer, T.C. Kimlik Numaralı nüfus cüzdanları ile birlikte PTT şubelerine başvurarak ödemelerini alabilecekler" denildi.

EMEKLİLER 28 AĞUSTOS'TA MAAŞ ALACAK

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, "Emekli sandığı kapsamında emekli dul ve yetim aylığı alanlar, şehitlerimizin yakınları ve gazilerimiz dahil olmak üzere aylık ödeme günleri 1-5 Eylül tarihleri arasına denk gelmesi nedeniyle emekli maaşlarının ödenmesinin bayram öncesine çekilmesi de kararlaştırılmıştır." demişti.

1-2 ve 3 Eylül tarihlerinde maaşlarını alacak olan emekli sandığı emekli dul ve yetimleri ile şehit yakınları ve gazilerimiz, 28 Ağustos 2017 tarihinde, 4 ve 5 Eylül 2017 tarihinde maaşlarını alacak olanlar da 29 Ağustos 2017 tarihinde maaşlarını alabilecek. (Karar)