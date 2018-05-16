İsrailli bakandan küstah sözler!

İsrail Adalet Bakanı Ayelet Shaked, ülkesinin Filistin halkına iyi davrandığını ve bu sürecin iyi yönetildiğini iddia etti.

Güncellenme 16 Mayıs 2018 11:05

İsrail Adalet Bakanı Ayelet Shaked, Gazze'de yaşanan olaylarla ilgili açıklama yaptı. İsrail güçlerinin bu süreci çok iyi yönettiğini belirten Shaked, ülkesinin Filistinlilere iyi davrandığını söyledi.

ABD'nin büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşınması sonrası İsrail'i protesto eden Filistin halkına ateş açan ve 60 kişinin ölümüne sebep olan ülkenin bakanı Shaked, İsrail'i katliamla suçlayan birçok ülkenin aşırı tepki gösterdiğini ifade etti.

Shaked, güvenlik güçlerinin çok iyi bir iş yaptığını ve olayları iyi yönettiğini, uluslararası eleştirilerin hoş olmadığını ama ülkesinin buna alışkın olduğunu ve bununla başa çıkabileceğini söyledi.

İsrail'in Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden korkmadığını belirten bakan, Gazze Şeridini yeniden ele geçirmek dışında bir çare kalmadığını ileri sürdü.