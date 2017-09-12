İsrailli Bakan Şaked: "Kürtlerin bağımsızlığını destekliyorum"

İsrail Adalet Bakanı Ayelet Şaked, 25 Eylül'de bağımsızlık referandumuna giden Irak Kürtlerinin bağımsızlığını desteklediğini açıkladı.

Güncellenme 12 Eylül 2017 16:17

İsrail Adalet Bakanı Ayelet Şaked, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde 25 Eylül'de yapılacak sözde bağımsızlık referandumu hakkında İsrail'in sinsi planını açıkça anlattı. Şaked, "Irak Kürtleri'nin bağımsızlığını destekliyorum" dedi.

Daha önce de Ortadoğu’da bağımsız bir Kürt devletinin kurulmasına destek veren İsrail Adalet Bakanı Ayelet Şaked, ABD’nin, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nde (IKBY) 25 Eylül’de yapılacak bağımsızlık referandumunu desteklemesi gerektiğini söyledi. Şaked, bugün katıldığı bir konferansta, İsrail’in Irak Kürtleri’nin bağımsızlığını desteklediğini yineledi.

‘ABD’NİN REFERANDUMU DESTEKLEME ZAMANININ GELDİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM’

Haaretz’in aktardığına göre, Şaked, ‘İsrail ile Batı ülkelerinin Kürdistan devletinin kurulmasında büyük menfaati olduğunu’ belirterek “ABD’nin, Kürdistan Bölgesi’nde yapılacak olan referandumu destekleme zamanı geldiğini düşünüyorum” dedi. ABD IKBY’de yapılacak referandumun zamanlamasını IŞİD’le süren mücadele nedeniyle doğru bulmadığını açıklamıştı.

Şaked, daha önce yaptığı açıklamada da, ülkesinin Ortadoğu’da bağımsız Kürt devleti kurulmasına destek vermesini istemişti.

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu da, ABD’li Kongre üyeleriyle daha önce gerçekleştirdiği görüşmelerde, Kürtlerin devlet sahibi olması gerektiğini ifade etmişti.

TARTIŞMA YARATAN BAKAN

Shaked (39), geçtiğimiz yaz İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları sırasında Filistinliler için kullandığı ırkçı ifadelerle gündeme gelmişti. Shaked, Facebook hesabından Netanyahu’nun eski danışmanı Uri Elitzur’un yazdığı bir metni paylaşmıştı. Söz konusu metinde “Her teröristin arkasında onlarca erkek ve kadın var. Onların hepsi düşman savaşçı ve onların kanı ellerimizde olmalı. Bu onları çiçekler ve öpücüklerle cehenneme gönderen şehitlerin anneleri için de geçerli. Oğullarının yolunda gitmeliler. Onların yılanları yetiştirdikleri evleri de yıkılmalı. Yoksa daha fazla küçük yılanlar oralarda yetişecek” ifadeleri geçiyordu.