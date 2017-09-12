İsrail'den uyarı: "Türkiye'ye seyahat etmeyin"

İsrail vatandaşlarını özellikle tatil günlerinde Türkiye'ye seyahat etmemeleri gerektiği konusunda uyardı.

Güncellenme 12 Eylül 2017 12:13

CNN Türk'te yer alan habere göre, İsrailli yetkililer, vatandaşlarını, Türkiye başta olmak üzere Sina Yarımadası ve Ortadoğu seyahatleri konusunda uyardı. Terörle Mücadele Bürosu'ndan yapılan açıklamada, olası bir terör saldırısı ihtimali nedeniyle, İsrailli vatandaşlara Sina Yarımadası ve Türkiye'ye seyahat etmeyin uyarısı yapıldı.

Özellikle 20 Eylül itibariyle uzun bir bayram tatiline çıkacak İsrail vatandaşları, şimdiden farklı ülkelere rezervasyonlar yapmış durumda. Ancak The Times of İsrael'de yer alan habere göre, Türkiye ve Sina Yarımadası cihatçıların hedefi arasında gösterilirken, İsrail vatandaşlarına uyarılarda bulunuyor.

Ürdün ve Mısır da Terörle Mücadele Bürosu tarafından tercih edilmemesi gereken destinasyonlar arasında gösteriliyor.

Kaynak: CNN Türk