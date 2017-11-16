İsrail'den Suudi Arabistan açıklaması

İsrail Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Gadi Eisenkot, İsrail'in Suudi Arabistan ile İran konusunda istihbarat paylaşımı yapmaya hazır olduğunu belirtti.

Güncellenme 16 Kasım 2017 17:25

İsrail Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Gadi Eisenkot,İsrail'in Suudi Arabistan ile İran konusunda istihbarat paylaşımı yapmaya hazır olduğunu belirtti.

İsrail’de yayınlanan Haaretz gazetesine göre ilk kez İsrailli bir askeri yetkili Suudi basınına röportaj verdi. Buna göre İsrail Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Gadi Eisenkot, Suudi gazetesine verdiği mülakatta İran’ın bölge için en büyük tehdit olduğunu söyledi.

İsrail ile Suudi Arabistan’ın diplomatik ilişkisi bulunmuyor. Ancak Tümgeneral Eisenkot, İran’ın niyeti konusunda İsrail ve Suudi Arabistan’ın aynı görüşte olduğunu belirterek, iki ülkenin daha önce birbiriyle savaşmamış olduğuna dikkat çekti.

Eisenkot, “İran, Lübnan’dan İran’a, oradan Körfez ve Kızıl Deniz’e kadar bir Şii hilali yaratıp Ortadoğu’yu kontrol etmek istiyor. Bunun olmasını engellemeliyiz” dedi. İsrail’in Lübnan’da Hizbullah’a saldırı başlatmak niyetinde olmadığını söyleyen İsrailli general, “İran’ın gerilimi arttırma girişimlerini görüyoruz, ama şu aşamada buna büyük şans tanımıyorum” dedi.

İsrailli generalin röportajı, Suudi Veliaht Prensi Muhammed’in ülkede yolsuzluğa karşı büyük bir kampanya başlattığı ve Lübnan’da Saad Hariri’nin İran tehdidini öne sürerek istifa ettiği bir döneme denk gelmesi bakımından dikkat çekti.