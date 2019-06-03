İsrail'den seçim sonrası kriz devam ediyor! Bu kez de...
İsrail Başbakanı Netanyahu, seçimin faturasını iki bakana kesti. Eğitim ve Adalet bakanını görevden aldı.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Eğitim Bakanı Naftali Bennett ile Adalet Bakanı Ayelet Şaked'i görevden aldı.
Seçimin faturasını iki bakandan kesti
Yedioth Ahronoth gazetesinin hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberde, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun söz konusu kararı, iki bakanın nisan ayındaki seçimde halkın desteğini kaybetmesi nedeniyle aldığı belirtildi.
“Görevde kalmaları mümkün değil”
Adalet ve eğitim bakanlarının, seçimde halktan yeterli oyu alamaması nedeniyle içinde bulunulan hassas dönemde görevde kalmalarının mümkün olmadığı ifade edildi.
Ne yaşanmıştı?
İsrail’de Aralık 2018’de Adalet Bakanı Ayelet Shaked ve Eğitim Bakanı Naftali Bennett tarafından kurulan 'Yeni Sağ' partisi, son seçimlerde yüzde 3,25'lik seçim barajını geçememişti.
Ülke erken seçime gidiyor
İsrail'de 30 Mayıs'ta, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun yeni koalisyon hükümetini kuramaması üzerine 17 Eylül'de yeniden erken seçime gidilmesi kararı alınmıştı.