İsrail'den Ortadoğu'yu karıştıracak hamle

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Güncellenme 12 Şubat 2018 23:18

İsrail Başbakanı Netanyahu, Batı Şeria'da tam kontrolü sağlamak için ABD ile görüştüklerini açıkladı.

Netanyahu'nun Batı Şeria'nın tam egemenliği ve buradaki yasa dışı Yahudi yerleşimlerin İsrail'e ilhak edilmesi konusunu ABD yönetimi ile görüştüğünü ifade ettiği toplantının detaylarına ilişkin şunlar kaydedildi:

"(Batı Şeria'da) egemenliğin uygulanması konusunda, bu konuyu Amerikalılar ile bir süredir görüştüğümü söylüyorum. Bu konuda şu prensipleri takip ediyoruz. Birinci olarak Amerikalılar ile koordinasyon, çünkü onlar ile bağımız İsrail devleti ve yerleşimler için stratejik bir kazanım. İkinci olarak, bu özel değil bir hükümet girişimi olmalı, çünkü tarihi bir hamle."