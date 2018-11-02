İsrail'den Kaşıkçı açıklaması: Suudi Arabistan'ın istikrarı korunmalı

Netanyahu, Kaşıkçı'nın ölümünün korkunç olduğunu, konunun üzerine gidilmesi gerektiğini ama Suudi Arabistan'ın da istikrarının devam etmesi gerektiğini söyledi.

Güncellenme 02 Kasım 2018 16:28

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesi konusunda ilk kez konuştu. Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’nda yaşananların korkunç olduğunu belirten Netanyahu, Suudi Arabistan'ın da istikrarının devam etmesi gerektiğini söyledi.

Dünyanın istikrarı açısından çok önemli

İstanbul'daki konsoloslukta yaşananların korkunç olduğunu vurgulayan Netanyahu, gerekenlerin usulüne uygun bir biçimde yapılması gerektiğini, aynı zamanda Suudi Arabistan'ın da istikrarının devam etmesinin hem bölge hem de dünyanın istikrarı açısından çok önemli olduğunu belirtti.

Suudi Arabistan’ın istikrarı için bir yol bulunmalı

Netanyahu, hem Suudi Arabistan'ın istikrarlı kalması hem de Kaşıkçı cinayeti ile ilgili gereken her şeyin yapılması için bir yol bulunması gerektiğini söyledi.

Trump’ı arayı Selman’a destek istedi

Washington Post gazetesi dünkü haberinde, Netanyahu'nun, Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesinden sonraki süreçte ABD Başkanı Donald Trump'a ulaştığını ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'a destek istediğini iddia etmişti.