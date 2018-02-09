İsrail'den Filistinlilere müdahale: 48 yaralı

İsrail askerlerinin Gazze sınırında ve Batı Şeria'da gösteri düzenleyen Filistinlilere müdahalesinde 48 kişi yaralandı.

Güncellenme 09 Şubat 2018 23:47

ABD'nin Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıma kararını protesto etmek için düzenlenen gösteriler sırasında olaylar çıktı. İşgalci İsrail askerlerinin sert müdehalesi sonucu ikisi ağır olmak üzere 27 Filistinlinin yaralandığını açıklandı.

İsrail askerleri bu gösterilere, göz yaşartıcı gaz ve plastik merminin yanı sıra gerçek mermiyle de müdahalede bulunuyor.