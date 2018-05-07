İsrail'den "Esed'i öldürürüz" tehdidi!

İsrail, İran'ın Suriye sahasını İsrail'e saldırı için kullanması durumunda, İsrail'in Suriye Devlet Başkanı Beşar Esed'ı öldürerek rejimini yıkabileceğini söyledi.

Güncellenme 07 Mayıs 2018 13:06

Reuters haber ajansının haberine göre, İsrail Enerji Bakanı Yuval Steinitz, İran'ın Suriye sahasını İsrail'e saldırı için kullanması durumunda, İsrail'in Suriye Devlet Başkanı Beşar Esed'ı öldürerek rejimini yıkabileceğini söyledi.

İsrail merkezli Ynet haber sitesine konuşan Steinitz, "İsrail şimdiye kadar Suriye'deki iç savaşa müdahil olmadı. Eğer Suriye Devlet Başkanı Beşar Esed İran'ın Suriye sahasında operasyon düzenlemesine izin vermeye devam ederse, İsrail onu tasfiye edecek ve rejimini devirecek" dedi.

Reuters ise haberi "İsrail Esad'ı öldürebilir ve rejimini devirebilir" sözleri ile duyurdu. İran ve İsrail arasında son günlerde karşılıklı çok sert açıklamalar yapılıyor.