İsrail'de seçimlerin galibi belli oldu!

İsrail'de kesin olmayan sonuçlara göre Netanyahu seçimleri yeniden kazandı.

Güncellenme 10 Nisan 2019 21:28

İsrail’de yolsuzluk iddialarının gölgesinde girilen genel seçimlerde, sandık çıkış anketlerine göre Başbakan Binyamin Netanyahu seçimleri kazandı.

Ülkenin en önemli 3 televizyon kanalı, Netanyahu'nun partisi Likud'un liderliğindeki sağ kanat partilerin, yeni koalisyon hükümetini kuracak yeterli sandalye sayısına ulaştığını belirtti.

65 sandalyeyi garantiledi

Sandıkların yüzde 97'si açılırken, Netanyahu liderliğindeki sağ kanat partilerin 120 sandalyeli mecliste 65 ile 67 milletvekillini garantilediği bildirildi.



Sağ partileri Likud’un doğal ortakları olarak niteleyen Netanyahu, "Likud liderliğindeki sağ kanat bloku açık bir zafer kazandı. İsrail vatandaşlarına güvenleri için teşekkür ediyorum. Bu gece doğal ortaklarımızla sağcı bir hükümet kurmaya başlayacağım" dedi.

61 koltuğa sahip olmak gerekiyordu

İsrail'de hükümet kurmak için 120 sandalyeli mecliste, 61 koltuğa sahip olmak gerekiyor. Sandık sonuçlarına göre hiçbir parti tek başına hükümeti kuracak çoğunluğu yakalayamadığı için İsrail’i, yeni bir koalisyon hükümeti bekliyor. İsrail Merkez Seçim Komisyonu’nun, kesin olmayan seçim sonuçlarını yarın açıklaması bekleniyor.